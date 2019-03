El director de 'La La Land' rodará una serie musical

Damien Chazelle rodará 'The Eddy', la nueva serie de Netflix que se rodará en París (Francia). Sin embargo, el oscarizado director sólo dirigirá los dos primeros capítulos de la serie, Chazelle será también el productor ejecutivo.

'The Eddy' narrará la historia del dueño de un club parisino, de su banda de música y de la ciudad que les rodea. Una de las particularidades de la serie es que en esta podremos escuchar tres idiomas ya que la serie contará con diálogos en francés, inglés y árabe.

Aunque todavía no se sabe nada de la fecha de estreno de esta serie musical está previsto que el rodaje arranque en 2018.

'The Eddy' tendrá un total de ocho episodios guionizados por Jack Thorne, guionista también de proyectos como 'This is England' o 'Wonder'. Glen Ballard, ganador de seis Grammy, se ocupará de las canciones.