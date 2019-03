'Los Diarios de Carrie', el gran estreno de The CW

Y con The CW terminan los UpFronts, la semana en la que las networks estadounidenses presentan todas sus novedades para la próxima temporada.



La cadena más juvenil pondrá punto y final a una de sus series más veteranas esta próxima temproada: 'Gossip Girl'. La serie finalizará tras 5 temporadas en antena.



Otras series que han renovado son 'The Vampire Diaries', 'Supernatural' y '90210', como ya informamos hace unas semanas. 'Hart od Dixie', uno de los estrenos de temporada en The CW, renueva por otra más.



Las que no han tenido esa suerte han sido 'One Tree Hill', que dice adiós a sus seguidores tras nueve temporadas. 'Ringer' y 'The Secret Circle' tan solo han tenido una temporada para enganchar a la audiencia, cosa que no ha ocurrido y por eso The CW ha decidido cancelarla.



Entre las novedades de la cadena, destaca 'The Carrie Diaries', la precuela de 'Sexo en Nueva York' que estará protagonizada por AnnaSophia Robb en el papel de la mítica Carrie Bradshaw.



A esta ficción se une 'Emily Owens MD', otra serie médica que anteriormente fue conocida como 'First Cut'. 'Cult', 'Arrow' y 'Beauty and the Beast' completan las novedades de The CW para la próxima temporada.