'Dexter' y su ¿última? temporada

Este cuento ya lo conocemos. Primero que sí, que la octava temporada (¿qué tendrá el número ocho?) será la que ponga punto y final a la serie... Que los actores protagonistas dejan la serie y la trama ya no da más de sí.... Todos los fans se conciencian y ¡zas! Donde dije digo, digo Diego.



La historia la conocemos con 'House' (aún pendiente de la confirmación del final de la serie con esta última temporada) y con 'Cómo conocí a vuestra madre' (ahora la ¿novena? puede que empiece con la historia de la madre...). La última serie en apuntarse al carro de "esta-es-mi-última-temporada-o-no" es 'Dexter'.



Ya se anunció hace varias semanas. 'Dexter', la serie protagonizada por el asesino en serie al que da vida Michael C.Hall, pondrá su punto y final tras la octava temporada. Así lo la confirmado el propio presidente de Showtime, David Nevins, que no obstante dejó la puerta abierta a posibles cambios de última hora. O no.



Ni el propio Nevins parece tenerlo muy claro. Por un lado, asegura que en estos momentos el equipo de la serie trabaja bajo la "suposición" de que 'Dexter' "se despida para siempre en esta entrega"; mientras que por otro, deja una puerta abierta a la continuidad de la ficción al señalar que "las cosas podrían dar un giro creativo y necesitar más tiempo".



"Nunca digas nunca", afirma el productor para curarse en salud en declaraciones recogidas por el portal Inside TV. En cuanto a la gran revelación que sucedió en el final de la sexta temporada -SPOILER: dónde Debra Morgan (Jennifer Carpenter) descubre que está enamorada de Dexter pero un suceso inesperado evitará que le declare su amor- Nevins señala que los guionistas han querido tener un "impacto importante" en los espectadores de la serie.



"Hemos estado tratando de cambiar el guión para darle más emoción", afirma el productor que promete que "en las siguientes dos temporadas que quedan por emitir, la dinámica será muy diferente". Veremos qué ocurre con el asesino más querido de la televisión...