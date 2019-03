El detalle de Leonard de 'The Big Bang Theory' que (seguramente) no sabías

Después de 10 temporadas de 'The Big Bang Theory', podríamos pensar que lo sabemos todo sobre Leonard Hofstadter (interpretado por Johnny Galecki). Tiene un doctorado, le encantan los videojuegos, está casado con Penny (Kaley Cuoco)... y no puede vivir sin sus gafas.

¿Seguro? Los fans de la comedia de CBS que podemos ver en Neox han teorizado acerca de las gafas de Leonard y ha sido el propio Johnny Galecki quien ha confirmado nuestras sospechas: ¡Las gafas de Leonard no tienen cristales!

"Ensayamos el primer episodio durante una semana y media y cuando empezamos a rodar me dijeron: '¿Te vas a quitar las gafas, verdad?'. Y yo contesté: 'No, quiero que Leonard lleve gafas'. A lo que me dijeron: 'Pensábamos que las llevabas porque las necesitabas para ensayar durante la semana'", explicó Galecki a Build Series.