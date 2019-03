El deseo de RuPaul: quiere que Penélope Cruz protagonice la serie sobre su vida

PRODUCIDA POR JJ ABRAMS

JJ Abrams ha anunciado que su productora, Bad Robot, y World of Wonder, encargada de producir el programa estadounidense 'RuPaul's Drage Race', harán una serie sobre la vida del drag queen RuPaul. Una dramedia de media hora inspirada en la vida real de RuPaul en el New York de Ronald Reagan y que podría estar protagonizada por Penélope Cruz.