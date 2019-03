El desconocido final de 'The Big Bang Theory' con el que seguro vas a acabar llorando

Uno de los temas más comentados en las últimas semanas entre los seguidores de 'The Big Bang Theory' es el esperado final de la serie que llegará al culminar la emisión de su temporada 12.

Antes de que este momento llegue a la pequeña pantalla el actor Johnny Galecki, que ha interpretado durante todos estos años a Leonard Hotsladter, ha concedido una entrevista hablando de lo que podemos encontrar en este último episodio: "El último episodio es algo que hemos discutido por muchos, muchos años y hay muchas variables y opciones", explica. Aunque apunta que está seguro que el final va a gustarle a todo el mundo: "No creo que alguien que esté en desacuerdo sobre el final pero eso no significa que fuera una discusión fácil. Hubo muchas lágrimas y muchos abrazos".

Galecki afirma que no sabe cómo terminará la ficción: "No me hago el interesante, es que no lo sé", dice con rotundidad. Pero espera que la emoción sea tan grande que las lágrimas serán algo inevitable: "Solo espero que lo que hagamos en ese capítulo final justifique que todos los personajes acaben llorando porque es lo que los actores haremos", ha declarado a News.com.a.

Por último, el intérprete considera que ha llegado el momento perfecto para acabar la genial historia de este grupo de amigos, aunque siempre se podría haber seguido: "Sigo pensando que una buena alegoría para eso, es cuando estás en un largo viaje y piensas: 'Puedo seguir. Estoy feliz. Todavía tengo energía. Aun puedo andar varios kilómetros más'. Pero cuando sales de la autopista, te das cuenta que 'No. Deberíamos terminar el viaje ahora".