Debra Messing será la inspectora Lebrel en el remake de 'Los Misterios de Laura'

La adaptación estadounidense de 'Los Misterios de Laura' ya tiene protagonista. La cadena NBC ha anunciado que Debra Messing interpretará a la inspectora Laura Lebrel en 'Mysteries of Laura', según informa el portal TV Line.



El piloto de 'Mysteries of Laura', serie producida por Greg Berlanti (responsable de 'Arrow') se grabará en Nueva York, ya que ha sido uno de los requisitos de Debra Messing para aceptar el papel protagonista.



Al igual que en la serie original, en 'Mysteries of Laura', Messing interpretará a una detective infalible y un poco peculiar que tiene que resolver distintos crímenes y además lidiar con dos pequeños "terremotos": sus dos hijos gemelos.