Los candidatos republicanos y demócratas a la Presidencia de Estados Unidos causan un mal sueño a Marge Simpson en este vídeo de 'Los Simpson'. La serie animada de Fox cuenta con Trump, Clinton y el resto de pre-candidatos demócratas y republicanos a la presidencia de EEUU.



En este vídeo, titulado "The Debateful Eight" (en clara alusión al título de la última película de Tarantino), Marge Simpson se despierta asustada en mitad de la noche por una pesadilla protagonizada por los aspirantes presidenciales y los debates en los que participan. "No puedo soportarlo más", grita Marge.