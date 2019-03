David Simon: "Me gustaría hacer una sobre la Guerra Civil española"

Simon opina que, "con sinceridad", sería bueno contar "algunos de los secretos y lagunas que se han ido tapando tras la dictadura" en España. "Puede que esto me genere algún problema en España, pero creo que tras la Transición se produjo una especie de fenómeno de amnesia nacional y se decidió pasar por alto los acontecimientos de la Guerra Civil y de la dictadura", ha insistido el productor.



Cuenta que existe una "pequeña relación" entre su familia y la Guerra Civil española porque un primo de su madre se alistó en las brigadas internacionales "para venir a luchar contra el fascismo en España".



"Lo que ocurrió en el 36 en España fue una especie de ensayo para un debate político que todavía se está celebrando hoy en día en el mundo y creo que no está bien obviar la verdad aunque sea en aras de la unidad nacional", ha considerado.



Cuando se le pregunta que por qué no se pone a escribir ya esta historia para la televisión, el productor responde: "¿Qué financiación tenemos?".



David Simon es la estrella invitada del Festival de Literatura Fantástica 'Celsius 232' que se celebra en Avilés, para hablar de 'The Wire', considerada por algunos críticos como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.



Actualmente, Simon está trabajando en una serie de televisión sobre la historia de la CIA, "que es bastante compleja y de guiones difíciles porque está basada en hechos reales" y estará localizada en lugares muy distantes, "porque Estados Unidos, desde la II Guerra Mundial, ha estado pisoteando medio mundo".