David Fincher revela el final que quería para 'Mindhunter' tras descartar una tercera temporada

Los fans de 'Mindhunter' llevan meses en el limbo sobre el futuro de la serie, aunque aún conservaban la esperanza de que una temporada 3 llegase tarde o temprano, puesto que oficialmente no está cancelada.

No obstante, el aclamado director David Fincher, productor de la ficción, confesó recientemente que no veía muchas posibilidades de continuar con una nueva temporada, y desde luego no estaba en sus planes.

Fincher lo achacó a que era "muy cara" para la audiencia que tenía, y que era "realista" sobre no poder hacerla por menos de lo que tuvo en la segunda. Además de confesar que al terminarla pensó: "No sé si estoy preparado para pasar otros dos años encerrado en ese punto".

Desde entonces los fans han estado asimilando que puede la serie de Jonathan Groff y Holt McCallany nunca vuelva, y ahora Fincher ha hablado un poco más sobre cómo le gustaría haber continuado en Variety.

Asegura que le hubiera gustado terminar con el FBI arrestando a Dennis Rader, el asesino BTK del que fueron dejando algunas pistas y escenas durante los capítulos.

"En algún momento me encantaría revisitarla. La idea era llegar hasta finales de los 90, principios de los 2000, y poder ver a la gente llamando a la puerta de Dennis Rader", revela.

