David Cameron, fan de 'Breaking Bad'

El primer ministro británico, David Cameron, ha reconocido que su programa de televisión favorito no es otro que la serie estadounidense 'Breaking Bad'. La serie de AMC, que acabó el domingo pasado después de 5 temporadas, dejó impactado a Cameron desde el primer capítulo, que le pareció "extrañamente fascinante".



Según ha confesado David Cameron en una entrevista a la cadena Channel 4: "Recuerdo ver el primer episodio y no creer lo que estaba pasando, un hombre bastante decente que termina tan terriblemente mal. Es (una serie) bastante adictiva, no puedo explicarlo".



Este tipo de "confesiones" no son nuevas. En 2012 era Barack Obama el que se declaraba fan absoluto de la serie 'Homeland' y de la propia 'Breaking Bad', lo que contribuyó a impulsar la popularidad de la serie.

El presidente norteamericano dedicó un "tweet" el día de la finale de la serie que Aaron Paul no dudó en contestar con un "Es el momento, Señor Presidente"



“@BarackObama: Breaking Bad Bitch!!!” It's that time Mr. President. — Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 11, 2013



La serie se despidió definitivamente el domingo pasado, con un récord de audiencia de 10,3 millones de espectadores en EEUU y más de medio millón de descargas en internet.