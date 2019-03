Dana Delany volverá para el final de 'Mujeres Desesperadas'

Aunque hacía meses que los productores querían contar con Delany para poner punto y final a la serie, TVLine.com lo ha confirmado. La antaño amable Katherine aparecerá en el último capítulo de la serie que se emite el próximo 13 de mayo en Estados Unidos.



Lo que no han querido desvelar aún es qué papel jugará Delany en el desenlace de las desesperadas. Lo que sí que es muy probable es que vuelva sola, no con su novia Robin.



Y es que, la última vez que pudimos ver a Katherine por el lujoso barrio fue haciendo las maletas para marcharse a un tour europeo con su recién estrenada novia, la ex stripper Robin, aunque en realidad se marchó para protagonizar su propia serie, 'El Cuerpo del delito'.



Aún así, parece que la dulce Robin (Julie Benz), no la acompañará ya que, como ella, actualmente trabaja en otra producción, en este caso Dexter.



MÁS CARAS CONOCIDAS

A la vuelta de Delany se sumará también la del díscolo Andrew, Shawn Pyfrom, que aparecerá en el episodio 18 de esta octava y última temporada.

Shawn Pyfrom interpretó a Andrew, el hijo mayor de Bree Van De Kamp, desde el primer capítulo de la serie hasta esta última temporada cuando abandonó Fairview después de revelar uno de sus muchos secretos.



A estos dos pesos pesados de la serie se uniran también Kyle MacLachlan (Orson) y Andrea Bowen (Julie), que ya adelantaron su deseo de formar parte del final de 'Mujeres Desesperadas'.