Os cuento 'Cómo conocí a vuestra madre' en la novena temporada

Conoceréis quién es vuestra madre en la siguiente temporada. Tras ocho años de búsqueda, Ted (Josh Radnor) desvelará a los seguidores de 'Cómo conocí a vuestra madre' la identidad de la mujer de su vida. Pero la resolución del enigma principal podría no suponer necesariamente el fin de la serie.



En la octava y presumiblemente última temporada los fans de la serie, junto con la hija de Ted (Lyndsy Fonseca) y su hijo (David Henrie) los espectadores resolverán el misterio principal pero puede que sus aventuras continúen más allá.



En este sentido, Carter Bays, uno de los creadores de la serie, deja una puerta abierta a su continuidad tras la octava temporada ya que "mientras el trabajo sea creativo" y tanto él como Craig Thomas y el equipo de la CBS quieran "seguir trabajando" seguirán sacando ideas para "continuar la serie". Además, el escritor asegura que "la identidad de la madre es solo un detalle más, ya que la evolución de la serie ha ofrecido mucho más a los espectadores". Con tal afirmación, Carter abre la puerta pero no aclara que camino tomarán si deciden cruzar el umbral.



No aclara si habrá una nueva temporada con los mismos personajes (y con la identidad de la madre ya sobre la mesa), un 'spin off' con alguno de los protagonistas principales o si será una nueva serie que enfoque la historia desde la perspectiva de la madre ('Cómo conocí a vuestro padre').



Sobre el fin de la serie se pronuncia, entre otros, Jason Segel, que interpreta el papel de Marshall uno de los mejores amigos del soltero empedernido y protagonista en la ficción. "No me importaría que hubiese una novena temporada", afirma entusiasta Segel, quién además se muestra a favor de una final "natural" para la trama. Además Segel apunta a que uno de los éxitos de la serie ha sido que tanto Craig como Carter se han dedicado durante todo este tiempo a escribir sobre "sus amigos y las estupideces que cometieron en Nueva York". "Me siento muy orgulloso de haber formado parte del proyecto", concluye Segel.