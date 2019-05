"Cuando lo sabes, lo sabes": Las últimas declaraciones de Jim Parsons sobre su salida en 'The Big Bang Theory'

La grabación del último capítulo de 'The Big Bang Theory' supuso un drama para todo el reparto, que quiso compartir el momento con todos sus seguidores en redes sociales. El motivo de que la comedia finalice es por la salida del actor Jim Parsons, que anunció que no quería seguir con su papel de Sheldon en la serie. Los productores intentaron negociar con él pero finalmente decidieron que si Sheldon no seguía, no tenía sentido continuar con la sitcom.

Ahora Jim Parsons ha hablado sobre la conclusión que le llevó a tomar esa dura decisión: "Fue la primera vez en mi vida haciendo este show que se me ocurrió que tal vez no querría otro contrato después de que el 12 estuviese cubierto. No sé si es porque soy Aries o porque estoy en contacto conmigo mismo. Sea lo que sea, una vez tuve ese pensamiento, fue como, bueno, ahí tienes tu respuesta".

Afirma que su decisión no estuvo motivada por ningún motivo concreto que le llevara a dejar la serie: "No hubo un factor, no hubo una situación que fuese tipo, bueno ya tuve suficiente de eso. No, no hubo nada así. Es solo que cuando lo sabes, lo sabes. Y eres susceptible y te dejas engañar por los caprichos de tu propia existencia y al llegar a cierta edad y tu vida cambia, piensas diferente. Ha sido fascinante pensar en quién era yo hace 12 años. Existe la posibilidad de que esto se haya vuelto más difícil para ti de alguna manera. Y no se qué significa eso, pero es como si cambiaras".

Próximamente diremos adiós a Sheldon junto al resto de personajes de 'The Big Bang Theory'. ¿Estás preparado?

