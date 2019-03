¿Cuáles son las series más esperadas?

El drama 'Political Animals' protagonizado por Sigourney Weaver, que interpreta a una ex primera dama reconvertida en secretaria de Estado, y la serie sobre la música country de la ABC 'Nashville' también han sido elegidas como las "series más esperadas" por la Asociación de Periodistas de Televisión.



Las cinco series están aún por estrenar. Es más, 'The Following' no llegará a la Fox hasta principios de 2013. Pero la asociación se ha basado en los capítulos piloto y los episodios distribuidos a los periodistas entre los más de 30 títulos que llegarán al público en los próximos meses.



"Este grupo de series nuevas ya ha captado nuestra atención, no podemos esperar hasta comprobar cómo evolucionan en el transcurso de la temporada televisiva", dijo el presidente de la asociación Joey Berlin.



El año pasado, la asociación eligió 'New Girl' de Zoey Deschanel, 'Smash', un drama sobre la acción entre bambalinas en Broadway, y la serie 'Falling Skies' como posibles favoritos de la audiencia y acertaron... salvo en el caso de la producción de ciencia ficción apadrinada por Steven Spielberg.



'The Mindy Project' está protagonizada por la actriz de 'The Office', Mindy Kaling, que interpreta a una ginecóloga irremediablemente romántica.



La primera en estrenarse será 'The Newsroom', la mirada del guionista Aaron Sorkin sobre la vida en un canal de cable ficticio, el 24 de junio. Sorkin es conocido por la serie El Ala Oeste y el largometraje 'La red social'.