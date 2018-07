Los creadores de 'The Good Wife' hablan sobre el polémico desenlace de la serie

SPOILERS DEL CAPÍTULO FINAL

Como no puede ser otra manera, 'The Good Wife' dice adiós dejando a los fans boquiabiertos. En su último capítulo, la ficción sobre abogados introduce un giro que ha sorprendido tanto a los seguidores que los responsables de la serie han tenido que explicar a CBS los motivos del soprendente final. Si no has visto "End", el último capítulo, no sigas leyendo. Esta noticia contiene spoilers.