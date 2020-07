El spin-off de la aclamada 'Pretty Little Liars', 'The Perfectionists', fue acogido con gran entusiasmo por los fans. Especialmente, porque éste iba a continuar con la historia de los personajes de la serie original. Sin embargo, tras la emisión de la primera temporada y algunas carencias que no gustaron a los seguidores, ha sido cancelado.

A quien menos le ganó la nueva serie fue a los fans de Emily y Alison. Después de tantas temporadas esperando a que estuvieran juntas, el final de las 'mentirosas' fue feliz en 'PLL' y sin embargo la pareja volvió a romperse en el spin-off. Los nuevos proyectos de la actriz Shay Mitchell le impedían estar presente en el rodaje de la serie, por lo que toda la atención se puso en el personaje de Alison, interpretado por Sasha Pieterse, teniendo que justificar que abandonara a su mujer y a sus dos hijas para mudarse a un nuevo pueblo con un divorcio.

La frustración no tardó en hacerse eco, ya que de esta manera se cerraba cualquier posibilidad de historia futura entre los dos personajes, cosa que no gustaba nada a sus fans. La primera y única temporada de 'The Perfectionist' cerró dejando muchos cabos sueltos, entre ellos qué pasaría con la relación de la pareja 'Emison'.

Esta incógnita ha sido resulta por la productora y guionista de ambas series, Marlene King. Sus últimas palabras desvelan cómo es el futuro de la pareja, dejando con buen sabor de boca a los fans que no concebían la ruptura de Emily y Alison y enmendando la separación que se vieron obligados a realizar para el spin-off.

"Emison sigue fuerte. Ellas se han vuelto a unir y se quieren fuertemente. Además son unas madres geniales, criando a sus hijas para ser fuertes mujeres que son fieles a sí mismas y sus identidades".

Así, King concluye definitivamente con final feliz la historia de amor de una de las parejas con más fans de la serie basada en la novela de Sara Sephard.

