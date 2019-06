¿Van a volver? La creadora de 'Friends' responde a Jennifer Aniston sobre el posible regreso de la serie

Los fans se llenaron de esperanza cuando, hace unas semanas, Jennifer Aniston habló sobre el posible regreso de 'Friends' en el programa de Ellen DeGeneres. Estas fueron sus palabras:

"Yo lo haría. Las chicas lo harían y los chicos estoy segura que también". "Podría hacerlo incluso sola, quién necesita a los demás". "Cualquier cosa puede pasar", añadía Aniston. Con ello parecía confirmar que todos estás deseando que la serie vuelva.

Pero la emoción que invadió a los seguidores de la serie tras escuchar esto parece haber desaparecido tras las últimas declaraciones de Marta Kauffman en una entrevista a Associated Press en la que también ha hablado de otra de sus series, 'Grace and Frankie'. "¿Por qué volver a remover lo que ya está bien hecho? No queremos hacer una reunión que decepcione a los fans".

En este sentido el otro creador de la serie, David Crane, también se ha manifestado negando la posibilidad de una reunión televisiva de los protagonistas de 'Friends'. "Nunca va a pasar, ¡nunca! Lo hicimos y así quedó. Todo acabó con un final feliz, no hace falta que veamos nada más".

Seguro que te interesa:

Exclusiva: Los protagonistas de 'The 100' hablan por primera vez de la relación secreta de Eliza Taylor y Bob Morley