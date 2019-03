El creador de 'This is Us' ya tiene un final para la serie: Todo lo que necesitas saber sobre la tercera temporada

NBC las tenía todas consigo. This is Us era un éxito asegurado y firmó por segunda y tercera temporada. De golpe. La serie se ha convertido en uno de los dramas más vistos en el mundo y la ficción resistirá varias temporadas más. Por eso, el equipo se ha puesto manos a la obra para planificar la vida de los Pearson a largo plazo y ya conoce el final.

Su creador, Dan Fogelman , no quiere que la serie dure más de la cuenta y ya tiene previsto el final: "Tenemos bastante avanzado. Nuestros guionistas y yo estamos casi en el final. Tenemos un camino para cada temporada de la serie. Siempre hemos tenido un plan... No creo que esta serie, independientemente de su éxito o de no haberlo tenido, pudiese durar más de la cuenta porque tenemos una historia que contar".

La nueva temporada seguirá teniendo la misma estructura que su segundo año, constará de 18 capítulos y cada uno estará protagonizado por un solo personaje. Conoceremos más en profundidad la historia de los secundarios como Toby (Chris Sullivan) y Beth (Susan Kelechi Watson), Kate (Chrissy Metz) y Randall Pearson (Sterling K. Brown).

Además, dadas las líneas de tiempo de la ficción, sabemos que la muerte no significa el final de un personaje. Se indagará en la historia de amor entre Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia) y el pasado de este en la guerra de Vietnam. El actor ha declarado que, “aún hay mucho que saber sobre su personaje" y que "le queda mucha vida".

La productora ha confirmado que se estrenará el 25 de septiembre y en España seguirá emitiéndose en Fox Life.