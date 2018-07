El creador de 'The Wire', David Simon, pide el fin de la violencia en Baltimore

David Simon, creador de 'The Wire', ha pedido que cesen los actos violentos en la zona con motivo de los altercados que tuvieron lugar tras el entierro de Freddie Gray. La ficción de HBO emitida de 2002 a 2008 tiene como escenario la ciudad de Baltimore.



El último adiós al joven que murió el pasado 19 de abril bajo custodia policial en Baltimore, se ha convertido en un grito de guerra contra los abusos policiales que sufre la población afroamericana en Estados Unidos. El acto concluyó con violentos altercados que se han saldado con más de 15 agentes heridos.



El creador de 'The Wire', que usó Baltimore como escenario de su serie tras ser testigo de todo lo que ocurría en sus calles durante su etapa como reportero de la sección de sucesos del Batimore Sun, ha pedido el fin de la violencia.



"La ira, el egoísmo y la brutalidad de los que reclaman el 'derecho' a la violencia en nombre de Freddie Gray debe cesar", arrancaba Simon. "Había verdadero poder y potencial en las protestas pacíficas por la muerte de Freddie", explicaba.



Pero, "ahora, en las calles, está teniendo lugar una afrente a la memoria de este hombre y una disminución de la lección moral que subyace a su muerte", argumentaba el creador de 'The Wire', serie con la que están comparando los altercados que están teniendo lugar en la actualidad lo que la ha llevado a ser tendencia en Twitter.



Considerada como una de las mejores series de la historia de la televisión, 'The Wire' narra las investigaciones policiales de Baltimore, centrándose en el tráfico de drogas y los barrios marginales. La ficción cuenta con Lawrence Gilliard Jr., Dominic West, Idris Elba, Wendell Pierce y Michael K. Williams, entre otros.