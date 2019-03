Courteney Cox y Matthew Perry se reencuentran en 'Go On'

"Chandler y Monica ¡vuelven!". Esta noticia haría las delicias de los fans de 'Friends', la mítica comedia de los años noventa que lanzó el estrellato a sus seis actores protagonistas. No es cierto que vuelva la pareja, pero tampoco es mentira del todo: los actores Matthew Perry y Courteney Cox se reunirán en la serie de éste, 'Go On'.



Tras diez temporadas triunfales, el final de 'Friends' dejó a millones de seguidores un poco huérfanos. Por eso, las reuniones de sus actores en otros proyectos siempre son noticia. La última en producirse será la de Chandler y Monica (Matthew Perry y Courteney Cox), según informa el portal Vulture. La comedia de NBC que protagoniza Perry, 'Go On', será el escenario de este reencuentro, el primero frente a las cámars desde que terminó 'Friends' en 2004.



La actriz interpretará un personaje que conocerá a Anne, el personaje de Julie White. Ésta tratará de relacionarla con Ryan, el personaje que interpreta Matthew Perry. El capítulo de 'Go On' no se verá hasta abril en las televisiones estadounidenses.



Otras reuniones que se han producido ante las cámaras entre los protagonistas de la serie han sido noticia. Jennifer Aniston y Courteney Cox tuvieron una escena subidita de tono en 'Cougar Town', la comedia que protagoniza Cox. Ambas también coincidieron en un capítulo de 'Dirt'. Y Lisa kudrow tuvo una sesión de terapia con David Schwimmer en 'Web Therapy'.