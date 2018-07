Conoce 'Saved by the Max', el restaurante inspirado en la serie 'Salvados por la campana'

'Saved by the Max', el restaurante inspirado en la serie 'Salvados por la campana', ha abierto sus puertas en Chicago. Una reproducción al detalle del lugar donde se desarrollaban las principales tramas de la ficción de los 90 se ha inaugurado la semana pasada en la ciudad estadounidense.



El espacio, una 'pop up' que reproduce los decorados de la serie de NBC, contará con un menú a base de sandwichs o hamburguesas que se podrán comer hasta el 31 de agosto.



Para la inauguración del restaurante contaron con Ed Alonzo, el actor que dio vida a Max, el propietario del 'dinner' donde pasaban el rato los protagonistas de 'Salvados por la campana'.