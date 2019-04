Confirmado: Uno de los personajes principales de 'This Is Us' no continuará en la próxima temporada

La tercera temporada de 'This Is Us' se ha despedido de la misma forma que nos tiene acostumbrados: rompiendo corazones y sacando alguna lagrimita. Si aún no has visto el último capítulo, cuidado porque esto contiene spoilers .

Una de las preocupaciones del capítulo era la relación de Kevin y Zoe, que estaba en un punto complicado. Ahora se ha confirmado que Melanie Liburd, que da vida a la prima de Beth, no volverá a la serie como personaje regular después de haber roto con Kevin.

Justin Hartley y Melanie Liburd en 'This is us' | NBC

El productor ejecutivo Isaac Aptaker ha declarado a TVLine las razones de su decisión.

"No queremos tenerla atada y luego no tener la capacidad de darle tiempo. Es una actriz increíble y tiene un montón de oportunidades... No queremos privarla de eso".

No obstante, no le cierran la puerta para siempre.

"Siempre que haya oportunidades para que Zoe vuelva, lo cual sería muy orgánico porque además de en la vida de Kevin está en la de Beth y Randall, por supuesto. Nos encantaría tenerla de vuelta".

