La confesión de Anupam Tripathi ('El juego del calamar') sobre su personaje en la serie

Durante los nueve capítulos de 'El juego del calamar' fuimos descubriendo y cogiendo cariño poco a poco a la mayoría de personajes. Y esto no se ha quedado solo en una parte de los fans, sino que algunos de los actores de la serie han admitido sentir cierta empatía por sus roles en 'El juego del calamar'.

El último en confesar esto ha sido Anupam Tripathi que interpreta a Ali, el jugador número 199 de la serie. Así explica Tripathi su conexión con Ali en 'El juego del calamar: "Conecto mucho con Ali. En la vida real hago muchas audiciones, hablo mucho sobre pagos y siento que cada día es una supervivencia", cuenta en Kyunghyang Shinmun.

Además el actor cuenta que una vez pudo leer el guion de la serie, este "le cautivó" y Anupam cuenta la reflexión que tuvo al respecto: "La gente se pone a prueba en juegos infantiles clásicos y ahí es donde aparece su verdadera naturaleza".

También ha tenido tiempo de revelar la felicidad que sintió por poder trabajar en 'El juego del calamar': "Por dentro bailaba y me sentía en una nube. Todo pasaba tan rápido que pasé el día entero contándole las noticias a mis amigos y bailando", termina contando.

Para terminar la entrevista cuenta cómo preparó a su personaje: "Quería ayudar al espectador a aceptar que Ali estuviese en Corea y los problemas que tuvo con el presidente de la fábrica y qué haría su familia", a esto también explica que se acercó al personaje tratando de evitar los "clichés".

¿Habrá temporada 2 de 'El juego del calamar'?

Por el momento desde Netflix no se han pronunciado al respecto y todo apunta a que las noticas sobre una segunda temporada de 'El juego del calamar' quedan muy lejos de conocerse. Pero para animar a los fans el creador de la serie Hwang Dong-hyuk ha dado detalles de lo que podría llegar.

"Todavía no he desarrollado nada sobre 'El juego del calamar 2'. Es agotador solo pensar en ello. Pero si fuese a hacerlo, definitivamente no lo haría solo. Tendría en consideración tener más guionistas y me gustaría contar con algunos directores con experiencia", cuenta en Variety.

Seguro que te interesa:

El actor de 'El juego del calamar' que cree que la serie puede convertirse en una aterradora realidad