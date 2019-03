¿Cómo consiguió Jennifer Aniston el papel de Rachel Green en 'Friends'?

En 1994, los creadores de 'Friends', David Crane y Marta Kauffman, querían a Jennifer Aniston para el papel de Rachel pero la actriz tenía otro proyecto entre manos: 'Muddling Through'. Aniston no sabía si la comedia sería un éxito o un fracaso, así que preparó la serie de NBC en paralelo como plan B, ya que 'Muddling Through' se estrenaba en julio y en septiembre tenía que desembarcar 'Friends'. Pero ¿qué hicieron los creadores para asegurarse la presencia de Aniston en la serie?

"Ella estaba en una comedia en la cadena CBS, 'Muddling through', y habían producido seis episodios. Nos enteramos que pensaban emitir la serie los sábados por la noche mientras estábamos reunidos. Recuerdo que Warren Littlefield me miró y me dijo: '¡Mata esa serie!'. Y eso hice", explicó Preston Backman, el que entonces era programador del canal NBC, en una entrevista a The Hollywood Reporter.

"La primera semana o las dos primeras que emitieron 'Muddling', programé películas de Danielle Steel contra la serie. Queríamos asegurarnos que no encargaran más episodios sólo para ser rastreros", reconoció. El resultado fue el siguiente: la serie tuvo malas audiencias desde el primer episodio porque el público estadounidense estaba obsesionado con los romances de Steel, así que Aniston supo rápidamente que no tenía un futuro como Madeline Drego (su personaje en 'Muddling Through') y encadenó un proyecto con otro, así que finalmente interpretó a Rachel Green.

Al principio, la cadena NBC intentó ofrecer el papel de Rachel A Téa Leoni pero acabó eligiendo 'La cruda realidad'. Aniston había conseguido el trabajo por delante de actrices como Elizabeth Berkley ('Showgirls'), Denise Richards ('Juegos salvajes'), Nicollette Sheridan ('Mujeres Desesperadas') e incluso Courteney Cox, que acabó siendo Monica Geller.

Pero esto no es todo, ese mismo año le ofrecieron a Aniston incorporarse al reparto de 'Saturday night live', pero ella prefirió ser actriz de series. Adam Sandler, que por aquel entonces estaba en el mítico programa de humor, le dijo que se equivocaba pero su contrato de un millón de dólares por episodio de las dos últimas temporadas de 'Friends' demostró que había tomado la decisión correcta.