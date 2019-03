'Community' y 'Whitney' retrasan su estreno en NBC

El regreso de las comedias 'Community' y 'Whitney' tendrá que esperar. La cadena NBC ha retrasado el estreno de la cuarta y segunda temporada de estas comedias tras el éxito de sus nuevas apuestas. Según informa el portal TVGuide, la vuelta de estas series no será finalmente el 19 de octubre, como estaba programado en la NBC.



'Revolution', 'The New Normal' y 'Go On' son las "culpables" de este retraso. NBC ha confirmado temporada completa de los tres estrenos de la temporada.



"Dado el éxito que hemos tenido en las últimas cuatro semanas, hemos decidido concentrar nuestras promociones en las nuevas series, por lo que hemos decidido que 'Whitney' y 'Community' no regresen el próximo 19 de octubre", según ha informado la NBC en un comunicado.