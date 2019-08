Tener una comedia propia en Disney Channel hizo explotar las carreras de los hermanos Sprouse. Así lo aseguró Cole Sprouse, describiéndolo como "el boleto de oro": pasaron seis años grabando 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' para seguir con tres temporadas del spin-off 'Zack y Cody: Todos a bordo'.

A pesar de poder haber hecho una temporada más, los gemelos querían asistir a la universidad, y ambos fueron aceptados en la universidad de Nueva York abandonando la ficción. Y es que durante su infancia, fueron educados en el hogar. Tal y como ha contado Cole en este reportaje a 'Variety', tenían un motivo para ello: "No siento que me haya perdido la educación secundaria pública de Estados Unidos. Mi hermano y yo tenemos Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y necesitaba la atención personalizada de un tutor".

El actor de Jughead encontró la fama primero, encarnando al hijo de Ross en 'Friends', con solo 7 años. Su carrera le ha llevado hasta 'Riverdale', una de las series juveniles más populares hoy en día, donde conoció a su (ex?) pareja Lili Reinhart. "Recibí una llamada de mi manager, rogándome que regresara y actuara para el episodio piloto". El joven finalmente accedió y finalmente la serie de The CW "terminó tirando de nuevo de mí", reconoce, hablando sobre temporal su salida de Hollywood.

La ficción creada por Roberto Aguirre-Sacasa se ha convertido en un éxito, con una cuarta temporada que vendrá en octubre de 2019. Sorprendentemente, Cole iba a hacer el papel de otro personaje, Archie; pero el actor pidió un papel más 'marginado'. "Este es un poco más mi estilo" les dijo Sprouse. Cuando vieron su interpretación "casi como un actor haciendo una obra de Harold Pinter", recuerda Aguirre-Sacasa, ampliaron su papel ya que Jughead solo iba a aparecer en contadas ocasiones.

También ha protagonizado el drama 'A dos metros de ti', recaudando casi 46 millones de dólares. Justin Baldoni, su director, aseguró que el paso dado en su carrera no ha sido fácil. "Es muy difícil saltar de ser una estrella infantil de Disney a ser el protagonista serio de Hollywood". Algo que Sprouse ha confirmado en la entrevista, confesando haber pasado los primeros 18 años de su vida interpretando guiado por las decisiones de otras personas.

Aún así, asegura no tener prisa por graduarse en 'Riverdale' por hacerle apreciar de nuevo la interpretación: "Soy un poco adicto al trabajo. Tal vez es por mi cerebro de estrella infantil, donde simplemente no puedo dejar de pensar en ser una mercancía". Dylan Sprouse cree que su hermano podría convertirse en un "gran director de fotografía o director" y no descartan trabajar juntos de nuevo. "Se trata de estar apasionado por actuar otra vez. Si es un proyecto genial, no tendría ningún problema" explica Cole, descartando una reunión para Disney.

. . .

Seguro que te interesa:

Cole Sprouse rompe su silencio y contesta a la declaración de amor de Lili Reinhart en su cumpleaños