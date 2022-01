Cole Sprouse, clavado a su 'padre' Ross de 'Friends' en esta foto actual

Cuando en mayo del 2021, ese año que acabamos de terminar, llegó a HBO la esperadísima reunión de 'Friends', hubo quien echó en falta que participara en ella Cole Sprouse, que interpretó en la conocida serie a Ben, el hijo mayor de Ross Geller.

Y es que Cole, que actualmente triunfa con 'Riverdale' también en la televisión, le guarda un cariño especial a uno de sus primeros papeles como actor. El gemelo Sprouse seguro que tiene un buen recuerdo de los momentos compartidos con Jennifer Aniston y cómo no, con su padre en la ficción, David Schwimmer.

Tanto es así que Cole Sprouse parece haber heredado la clase de David al posar. Y si no te lo crees, aquí tienes este gracioso meme que compara al 'padre e hijo' con dos estilos de vestir muy parecidos y dos poses muy similares.

¿Estaría pensando Cole Sprouse en esa secuencia de 'Friends' al posar así?

El motivo por el que Cole Sprouse no estuvo en la reunión de 'Friends'

Ben Winston, director de 'Friends: The Reunion', contó en su momento a The Wrap la razón de la ausencia de Cole Sprouse y de tantos otros.

"No pudimos traer a todo el mundo porque el programa solo podía durar una hora y 45 minutos, y la atención debía estar puesta en el reparto principal. Invitamos a personas que no pudieron venir. Es un momento complicado para hacer televisión porque, ya sabes, algunos no podían coger vuelos internacionales, otros están en grabaciones e incluso algunos más se encuentran en burbujas de trabajo".

Este último pudo ser el caso de Cole Sprouse, que por aquellos días cuando se rodó el especial, el pasado mes de abril, se encontraba en Vancouver rodando la temporada 5 de 'Riverdale', y manteniendo solo contacto con los compañeros de la serie para extremar la seguridad durante la pandemia por coronavirus.

