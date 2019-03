Clark Duke, chico nuevo en la oficina

Ante la negativa definitiva de Steve Carell de regresar a la serie, sus productores intentan refrescar la comedia con caras nuevas. La NBC se someterá a la prueba irrefutable del regreso "parcial" de la novena temporada sin Carell.



Según ha informado TVLine, Duke interpretará a un empleado de la compañía de papel Dunder Miffin, pero aún no se han adelantado más detalles de su personaje.



Recientemente, Clark Duke se ha dejado ver en series de televisión como New Girl -en la que hizo un cameo para interpretar el papel de un becario- y en la televisiva de la ABC 'Greek'. Sus papeles en la gran pantalla incluyen títulos como 'Jacuzzi al pasado', junto al actor y humorista Adam Sandler.



MUCHAS BAJAS EN LA NUEVA TEMPORADA

Rainn Wilson (Dwight) ha esperado a salir de la ficción en la siguiente temporada para empezar su propia serie, un spinoff de 'The Office'. Mientras Mindy Kaling (Kelly) también abandonará la comedia para sumergirse en el nuevo sit-com de la FOX, 'The Mindy Project'. Otros actores como BJ Novak (Ryan) también renuncia a su papel en la serie de la NBC.



Sin embargo, se espera que Ed Helms (Andy), John Krasinski (Jim) y Jenna Fischer (Pam) vuelvan a tiempo completo a la próxima temporada de 'The Office'.