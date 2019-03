Christina Ricci protagonizará 'Girlfriend in a Coma'

La actriz Christina Ricci va a protagonizar una comedia para la NBC, titulada 'Girlfriend in a Coma'. La nueva serie de Ricci, tras la cancelación de 'Pan Am', es una idea original del creador de 'Ley y orden', Dick Wolf.



En la ficción Ricci dará vida a Karen, una mujer que despierta tras casi dos décadas en coma, según informa The Hollywood Reporter. Karen descubre entonces que tiene una hija de 17 años, de la que estaba embarazada, sin saberlo, cuando perdió la consciencia.



Christina Ricci alcanzó la fama por dar vida a Miércoles en la película 'La familia Adams'. Después la hemos podido ver en largometrajes como 'Casper', 'Sleepy Hollow' o 'Monster'.



Recientemente Ricci ha aparecido en series como 'The Good Wife'. Ricci está embarcada en diversos proyectos, entre los que se encuentra 'The Hero of Color City'. Además la actriz prestará su voz a un personaje en la secuela de 'Los pitufos'.



Los creadores de 'Girlfriend in a Coma' son Liz Brixius y Dick Wolf, creadores de 'Nurse Jackie' y de la saga 'Ley y Orden' respectivamente. Brixius es también la encargada de escribir el guión del capítulo piloto. Universal Television y Wolf Films son las productoras encargadas de llevar a cabo el proyecto. Brixius y Dick ejercerán como productores ejecutivos de la comedia, junto a Danielle Gelber ('Chicago Fire') y Peter Jankowski ('Ley y orden').