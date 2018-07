Charlie Sheen, hospitalizado por comer almejas en mal estado

El actor estadounidense Charlie Sheen fue hospitalizado de urgencia tras consumir almejas en mal estado, según informó este miércoles su agente, Jeff Ballard. El actor conocido por su papel en 'Dos Hombres y Medio' sólo permaneció en el hospital 90 minutos y ya se encuentra recuperado.



La noche del lunes, Sheen pidió que le trajesen a casa pasta con almejas de un restaurante, la comió y al cabo de unas horas empezó a encontrarse mal, por lo que acudió al hospital "para tener las máximas garantías". "No fue nada del otro mundo. Sólo almejas en mal estado", indicó Ballard.



El intérprete, uno de los mejores pagados de la televisión estadounidense, ha sido noticia en numerosas ocasiones por escándalos relacionados con el alcohol, las drogas y los problemas sentimentales. Es el hijo menor del actor Martin Sheen. Entre sus trabajos en cine y televisión destacan las películas 'Platoon' y 'The Wraith (El aparecido)' y las series 'Two and a Half Men' ('Dos hombres y medio', que se puede ver en nuestro país en Neox) y 'Anger Management'.