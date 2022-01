Charisma Carpenter responde a Joss Whedon y le califica de "narcisista y tiránico"

Joss Whedon rompía su silencio a comienzos de esta semana para negar que tuviera comportamientos tóxicos en los rodajes en los que ha participado.

Ahora Charisma Carpenter, de 51 años, y con quien Whedon coincidió en 'Buffy, cazavampiros', ha contestado a estas declaraciones. En su día la también actriz de 'Angel' denunció que el director la había llamado "gorda" cuando estaba embarazada durante la cuarta temporada de la serie, y le preguntó si planeaba quedarse con su bebé.

Whedon, en su controvertido artículo en New York Magazine, le contestaba diciendo que "no la llamé gorda". "La mayoría de mis experiencias con Charisma fueron deliciosas y encantadoras". Carpenter ha decidido no callarse y ha contestado que es un jefe "narcisista y tiránico", y que defiende las acusaciones de Ray Fisher y Gal Gadot.

Carpenter ya expuso una larga declaración en febrero de 2021 en la que dijo que Whedon "abusó de su poder" en múltiples ocasiones, afirmando que la obligaba a trabajar a la 1 de la madrugada después de que su médico le pidiera que redujera sus horas de trabajo mientras estaba embarazada, considerando que él "ha creado entornos de trabajo hostiles y tóxicos desde el comienzo de su carrera".

Esto es lo que ha tuiteado ahora la actriz: "Apoyo a Ray Fisher. La 'fuerza malévola' y el 'mal actor en ambos sentidos' que envenenaron mi débil mente con ideas corruptas sobre mis experiencias con un exjefe narcisista y tiránico que sigue sin rendir cuentas y simplemente disculparse".