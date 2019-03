Cervezas para ver las series

No solo Homer Simpson tiene su propia birra. Las series 'The Walking Dead' y 'Star Trek' cuentan con sus cervezas. Dock Street Brewing Company ha creado Walker la cerveza que rinde homenaje a la serie de AMC y Klingon Warnog es el nombre de la nueva cerveza oficial de 'Star Trek'.



La cerveza Walker está hecha a base de arándanos y cerebros tostados... sí, "deliciosos" cerebros tostados... de cabra. La cerveza de 'The Walking Dead' tiene su toque de distinción gracias al jugo de los cerebros de cabra, como homenaje a los zombies que protagonizan la serie y los cómics.



Walker es el nombre con el que ha sido bautizada esta bebida que se pondrá a la venta el 30 de marzo, el mismo día que será emitido el último capítulo de la cuarta temporada de 'The walking Dead' en EEUU (solo un día después en Fox España). La compañía Dock Street Brewing llevará a cabo el día de la emisión de este capítulo en su local de Filadelfia, una fiesta en la que los fans podrán adquirir su nueva creación.



KLINGON, LA CERVEZA QUE BEBERÍA SHELDON COOPER

Klingon Warnog es el nombre de la nueva cerveza oficial de 'Star Trek' que hará las delicias de los fans de la saga. Con una graduación del 5,5%, la bebida estará compuesta por plátano y caramelo, rindiendo homenaje a los Klingon la famosa raza de humanoides.



"Klingon Warnog incorpora malta de centeno madurado gracias a un moderno sistema, el cual crea un sabor único y familiar", ha declarado Tin Man, una compañía cervecera de Indiana encargada de llevar a cabo el proyecto en el que la CBS se ha aliado con Federation of Beer, que hace un tiempo ya lanzó Vulcan Ale una cerveza roja que solo estaba disponible en Canadá.