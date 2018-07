Cersei, Arya Stark y sir Davos, de Juego de Tronos, visitan a los refugiados en Lesbos

Tres de los actores de la popular serie 'Juego de Tronos', de la cadena de Time Warner HBO, han visitado esta semana la isla griega de Lesbos, con el objetivo de concienciar, principalmente a los líderes europeos, sobre la crisis migratoria que vive el continente.

Recién terminada la emisión de la sexta temporada de la serie, los actores Lena Headey (Cersei Lannister), Maisie Williams (Arya Stark) y Liam Cunningham (Davos Seaworth) han visitado Grecia a iniciativa del Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), una organización que hace campaña para ayudar a los desplazados a causa de la violencia en sus países a "retomar el control de su futuro".

Los tres actores han pedido a los líderes de la Unión Europea que hagan más por los cerca de 57.000 refugiados que actualmente se encuentran bloqueados en Grecia.

As their IRC trip comes to an end, @Maisie_Williams @IAMLenaHeadey @liamcunningham1 say "This is only the beginning" pic.twitter.com/okyaJMxEEB