Bill Paxton será el protagonista de la serie basada en la película 'Training Day' que prepara la cadena CBS. El actor, que ha participado en otras series como 'Big Love' (HBO), dará vida al protagonista de la serie, sustituyendo a Denzel Washington en el papael que le valió el Oscar al mejor actor protagonista en 2002.



Su personaje se llamará Frank Rourke, según informa el portal The Hollywood reporter, y es descrito como un veterano policía de Los Ángeles y líder de una unidad dedicada a perseguir a "lo peor de lo peor", al que no hará ninguna gracia tener que encargarse de un novato.



Aún está por encontrarse al intérprete que encarne al joven cadete, rol que Hawke incorporó en la película. Lo que sí adelanta THR es que finalmente Antoine Fuqua, director del filme original, no será el encargado del piloto por problemas de agenda.