CBS renueva sus comedias y apuesta por un nuevo Sherlock

Continúan los UpFrotns americanos, semana en la que las televisiones estadounidenses presentan sus novedades de cara a la próxima temporada. Las networks que ya han presentado la parrilla 2012/2013 han sido la ABC, Fox y NBC.



Hoy es el turno de la CBS, que tras la sorprendente cancelación de 'CSI: Miami' mantiene tres de sus comedias más exitosas: 'Dos Hombre sy Medio', '2 Broke Girls' y 'The Big Bang Theory' volverán otra temporada más. Renueva 'El Mentalista' y cancelada 'A Gifted Man', 'How to Be a Gentleman', 'NYC 22',' Rob' y 'Unforgettable'.



Entre las novedades cabe destacar el remake estadounidense de Sherlock Holmes: 'Elementary'. Tras el éxito de la versión actualizada de los libros de Conan Doyle que hizo la BBC, la CBS ha decidido trasladar al famosos detective a las calles de Nueva York. Pero éste no es el único cambio: el doctor Watson no será doctor, será doctora. En concreto, tendrá el rostro de Lucy Liu.



Otras de las nuevas ficciones para la próxima temporada serán 'Vegas', 'Made in Jersey' y la comedia 'Partners'.



'Vegas' contará con Dennis Quaid como protagonista, que regresará a los años 60 para contar la historia verdadera del antiguo sheriff de Las Vegas, Ralph Lamb.