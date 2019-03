CBS estrenará la segunda temporada de 'Under the Dome' en junio

Las cadenas estadounidenses empiezan a mostrar sus cartas anunciando las fechas de estreno de sus series. Hace unos días conocimos la fecha dle regreso de 'Juego de Tronos' a HBO (6 de abril) y de 'Mad Men' en AMC (13 de abril). Ahora es el turno de CBS, que acaba de confirmar que la segunda temproada de 'Under the Dome' ('La cúpula') regresará el próximo 30 de junio.



El éxito de la primera temporada de esta serie basada en el best-seller de Stephen King hizo que la cadena confirmara una segunda entrega, que como la primera, se estrenará en verano.



Pero no solo ha anunciado la fecha de vuelta de 'Under the Dome', también ha confirmado la fecha de estreno de 'Extant', la serie de Halle Berry. Según informa el portal Deadline, la ficción de se estrenará el 2 de julio. Berry se meterá en la piel de una astronauta que trata de reconciliarse con su familia tras haber estado en una misión en el espacio durante un año.