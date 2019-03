El actor, que daba vida al hijo mayor del Tío Phil, mostró grandes dotes como bailarín en el estreno de la 19ª temporada de 'Dancing With the Stars' con su pareja de 'batalla', la bailarina Witney Carson y ambos ganaron la gala con una coreografía que dejo al público y al jurado con la boca abierta.



Es difícil olvidar, el baile que su personaje, Carlton Banks, el primo de Will Smith en 'El Príncipe de Bel Air', se marcaba cada vez que sonaba el 'It's Not Unusual' de Tom Jones, por eso a muchos de sus fans no les ha soprendido, del todo, sus grandes dotes de bailarín.