Las cadenas de cable se llenan de estrenos en 2013

No solo de 'Homeland', 'Dexter', 'Treme' o 'Breaking Bad' viven los espectadores de las cadenas de cable. FX, HBO, History Channel y A&E, entre otras, arrancan 2013 llenas de novedades: estrenos y regresos muy esperados. En Objetivo TV os señalamos algunas fechas en el calendario para que no os perdáis las novedades seriéfilas de la televisión estadounidense...



'Banshee'

Es la única que ya se ha estrenado: el pasado 11 de enero la cadena Cinemax emitió el piloto de la serie 'Banshee', ficción centrada en el género de acción. La cadena encargada de 'Hunted' (producida junto a la BBC) vuelve a la carga con este género: Anthony Starr interpreta a Lucas Hood, un ladrón profesional que termina suplantando la identidad del sheriff de Banshee, una pequeña ciudad del estado de Pensilvania.



La serie, creada y escrita por Jonathan Trooper y David Schickler, cuenta con el sello de Alan Ball ('True Blood') y Greg Yaitanes ('House') como productores ejecutivos.



'Legit'

El siguiente estreno en el calendario es 'Legit' (el 17 de enero). La cadena FX vuelve a apostar por la comedia, tras el éxito de 'Louie'. Jim Jefferies, un monologuista cómico australiano, crea su alter ego en 'Legit' con quien comparte nombre y profesión.



'Suits'

Regresa la serie de abogados protagonizada por Patrick J. Adams y Gabriel Macht. La cadena USA Network estrena la nuevos capítulos de la serie 'Suits' (17 de enero) con el brillante y altivo Harvey Specter (Macht), con la ayuda del joven ingenuo Mike Ross (Adams), se enfrentará a los casos más difíciles de uno de los bufetes más prestigiosos de Nueva York, aunque a veces ambos tengan que saltarse la estricta legalidad para salir triunfantes.



'The Americans'

El otro estreno de FX es la serie 'The Americans' (30 de enero). La historia traslada al espectador a los años 80, en plena Guerra Fría, donde dos espías de la KGB Phillip (Matthew Rhys) y Elizabeth Jennings (Keri Russell) se ven obligados a casarse para no levantar sospechas en la capital estadounidense.



'House of Cards'

Que la protagonice Kevin Spacey ('American Beauty') ya es un punto a su favor. 'House of Cards' es el plato fuerte de la 'midseason' en el canal Netflix. La serie se trata de una adaptación de la miniserie de los 90 de BBC del mismo nombre, creada por el político del Partido Conservador Michael Dobbs. Mostrará el lado oscuro de la política: la ambición por el poder y el mundo negro de la corrupción.



Otro punto a su favor es que Canal+ vaya a estrenarla tan solo unos días después que en EEUU, el próximo 21 de febrero.



'Monday Mornings'

La nueva serie de TNT (estreno el 4 de febrero) es la adaptación del libro homónimo del neurocirujano Sanjay Gupta, en la que cuenta su vida (personal y profesional) en el Hospital General Chelsea, en Portland. Protagonizada por Alfred Molina, Keong Sim ('Glee') y Emily Swallow ('Ringer'), entre otros.



'Vikings'

"The Storm is coming" (Se aproxima la tormenta). Así presenta History Channel su nueva apuesta en ficción para 2013, 'Vikings'. Tras el gran éxito de audiencia y crítica recibido por la miniserie 'Hatfields & McCoys', la cadena de cable vuelve a viajar en el pasado con esta serie protagonizada por Travis Fimmel. Primer estreno de marzo, el día 3.



'Bates Motel'

La nueva serie de A&E es una precuela del film de Alfred Hitchcock 'Psicosis'. Un adolescente Norman Bates (Freddie Highmore) se muda junto a su madre Norma (Vera Farmiga), con quien guarda un vínculo muy especial, a un pequeño pueblo. Llegará el próximo 18 de marzo con una producción que corre a cargo de, entre otros, Carlton Cuse ('Perdidos').



'Juego de Tronos'

La tercera temporada de la superproducción de HBO llegará el próximo 31 de marzo. Solo el anuncio de la fecha de estreno y los inquietantes trailers de la serie son noticia: los fans de la saga literaria de George RR Martin están ansiosos por ver los nuevos episodios de la serie.