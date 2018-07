Un irreconocible Bryan Cranston regresa a la televisión con la adaptación de 'All the way', la obra de teatro que le valió un premio Tony.



La cadena HBO ha puesto fecha al estreno de este film: el próximo 21 de mayo. Con guión de Robert Schenkkan, guionista de la obra de Broadway. También estarán en el proyecto de HBO los actores Anthony Mackie, Melissa Leo, Bradley Whitford y Stephen Root, Marque Richardson, Aisha Hinds, Todd Weeks, Mo McRae, Spencer Garrett y Frank Langella.



Bryan Cranston ('Breaking Bad') repite en su papel como presidente de Lyndon B. Johnson. La trama de 'All the way' se centra en el mandato de Johnson desde el momento del asesinato de John F. Kennedy, que le convirtió a él en el presidente 36 de Estados Unidos, a través de un turbulento primer año que incluye el aprovechamiento de su poder para aprobar una ley de derechos civiles en el Congreso, hasta su victoria y aplastante reelección.