Bryan Cranston, 'Breaking Bad', toma una drástica decisión que no gustará nada a sus fans

Entre el año 2008 y 2013 tuvo lugar una de las series que más legiones de fans ha despertado y que más ha marcado a una generación, 'Breaking Bad'. Una ficción con la que el actor Bryan Cranston alcanzó la fama mundial por su papel de Walter White.

Desde entonces Cranston es uno de los actores más queridos pero el intérprete ha hecho una revelación a través de sus redes sociales que no va a gustar a todos sus seguidores. Y es que, Bryan ha confesado que no va a firmar más autógrafos.

El intérprete no puede más y ha decidido que tras muchos años firmando autógrafos no puede más: "Amigos, después de 18 años de firmarlo todo para los fans, me retiro. Inundado de peticiones, no puedo seguir haciéndolo más. Me encanta conocer fans y personalizaré fotos en persona, pero eso es todo. Gracias por vuestra comprensión. Os veo en la calle. ¡Nos haremos una selfi! Bryan", explica en un tweet.

Aun así, a través de su cuenta de Facebook explica los motivos un poco más detalladamente y parece ser que es tal el volumen de peticiones que le llegan a su oficina que no da abasto. Aunque declara que no tendrá ningún repara en hablar con aquellos fans con los que se encuentre por la calle y hacerse todas las fotos que sean necesarias. Pero, eso sí, el bolígrafo no lo vuelve a coger.