A Britney Spears tampoco le gustó el final de 'Breaking Bad'

Oliver Stone ha sido el "primero" en decir públicamente que no le gustó el final de 'Breaking Bad'. Britney Spears se suma al descontento del director de 'Platoon', ya que según ha reconocido en una entrevista a una radio neoyorkina, la cantante espera que haya otro capítulo más para "remediar" el final de Walter White.



"Me encanta la serie. Pero no me gustó nada [el episodio final]. Creo que él no debería de haber muerto. Igual hacen otro episodio en el que llega la ambulacia y le reviven", confesó Britney Spears durante la entrevista, según recoge la revista Rolling Stone.



Bryan Cranston, el protagonista de 'Breaking Bad', no ha dudado en responder a Britney Spears vía Twitter. El divertido 'tuit' (que iba dirigido a una cuenta equivocada) dice: "A @BrittneySpear5 ¿No estás feliz con el final de la serie? ¿O solo triste porque Walt ha muerto? Me alegra que le tuvieras aprecio. DEP W.W. Igual aún estoy aquí".

To @BrittneySpear5. Not happy with the Breaking Bad finale? Or just sad that Walt died? Glad you felt for him. RIP W.W. maybe I'm still here — Bryan Cranston (@BryanCranston) O ctober 9, 2013