'Breaking Bad' y 'Juego de Tronos' triunfan en los premios de los críticos

'Breaking Bad' ha recibido el premio al mejor programa del año, en los días previos al estreno de su última temporada que se iniciará el 11 de agosto y que pondrá punto final a la historia de Walter White, el protagonista de la serie encarnado por Bryan Cranston.



'Juego de Tronos' salió derrotada en el apartado a mejor ficción del año en la que también competía 'The Americans' pero se alzó con la condecoración a Mejor Drama, premio que fue concedido a Breaking Bad el pasado año.



En el apartado de comedia, 'The Big Bang Theory' y 'Park and recreation' compartieron galardón mientras que el premio a la mejor ficción juvenil recayó sobre 'Bunheads', del canal ABC. También para ABC fue el premio al mejor espacio de realidad que premió a 'Shark Tank'.



La cadena de televisión por cable HBO además de obtener el premio a Mejor Drama con 'Juego de Tronos', acaparó el premio a la mejor TV Movie, miniserie o especial con la megaproducción 'Behind the Candelabra', dirigida por Steven Sodenbergh y protagonizada por Matt Damon y Michael Douglas.



En la parte interpretativa, Tatiana Maslany se llevó el premio a la mejor actuación en drama y Louis C.K. se alzó un año más como mejor interpretación en comedia por la serie que protagoniza Louie.



La Asociación de Críticos de Televisión aprovechó la gala para homenajear a Barbara Walters, que tras cincuenta años de profesión en televisión se retira el próximo año.