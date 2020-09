Gracias al éxito de 'The 100' Bob Morley saltó a la fama por su personaje de Bellamy Blake, al que lleva interpretando durante años.

El actor también se ha convertido en un icono de la lucha contra la depresión, enfermedad que padece y de la que siempre ha hablado abiertamente. Bob y su mujer, la actriz Eliza Taylor también de 'The 100', están comprometidos con muchas causas benéficas relacionadas con la salud mental y él mismo ha contado con objetivo de ayudar a otros que estén sufriendo sus propios intentos de suicidio, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Morley ha compartido un inspirador mensaje que le mandó su hermana en un momento difícil.

"Puede que vaya un día tarde. Pero todos los días debería ser el día de preocuparte de aquellos a los que quieres. Gen, mi hermana, me escribió este maravilloso e inspirador mensaje hace tiempo y a menudo reflexiono sobre él. Me da fuerzas y me abruma con un amor que a veces pienso que no me merezco. Pero debes saber que, incluso aunque no puedas ver justo lo que tienes delante, aun así te rodea. #RUok #RUokday", terminaba el actor con los hashtags del movimiento de la organización australiana 'R U OK' ("estás bien") dedicada también a la prevención del suicidio.

Este es el conmovedor mensaje completo de su hermana:

"Querido Bob,

Cuando las cosas se pongan difíciles e incluso cuando sean buenas, recuerda que tú no eres tu enfermedad.

La depresión no puede llevarse el mérito de una creación tan compleja y hermosa.

Estoy orgullosa de tenerte como mi hermano y sigues enseñándome mucho. Estás utilizando valentía, amor y una buena dosis de ciencia y humor para salir adelante y dejar entrar la luz. Sigue así. Estoy aquí, siempre. Con amor, Gen".

