BBC pone fecha al regreso de 'Sherlock'

Una fecha que estará marcada en rojo en el calendario de todos los seguidores de 'Sherlock' es el 1 de enero de 2017. La cadena BBC ha anunciado en su cuenta de Twitter oficial el regreso de la ficción protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, junto con el título del capítulo de estreno: "The Six Thatchers".

Sherlock will return in The Six Thatchers on January 1, 2017. #Sherlock pic.twitter.com/s6RJdaOZdI