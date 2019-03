Barack Obama, fan de 'Homeland'

Claire Danes y Damian Lewis pueden presumir de tener entre sus fans a los Obama y a los Clinton. La serie 'Homeland', triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, cuenta con seguidores de la talla del presidente de los Estados Unidos, el matrimonio Clinton (Bill y Hilary) o la presentadora de noticias de la ABC Diana Sawyer.



La cadena de cable Showtime ha enviado varios packs de DVDs de la primera temporada a la Casa Blanca. La ficción creada por Howard Gordon, Alex Gansa y Gideon Raff ha cumplido el deseo presidencial concediendo la exclusiva a Obama, ya que el pack aún no está disponible en tiendas, según informa The Hollywood Reporter.



Además, Obama ha afirmado entre su círculo más cercano que el drama ganador de dos Globos de Oro (mejor serie dramática y mejor actriz de televisión para Claire Danes) es una de sus "series favoritas", según señala esta misma publicación.



Otro miembro de su ejecutivo, Hillary Clinton, también llamó a Showtime para pedir el pack de DVD con la primera temporada de este thriller político basado en la vida del marine Scott Brody tras su vuelta a casa ocho años después de su desaparición en Irak.



La segunda temporada aún no ha comenzado a rodarse. Alex Gansa y Howard Gordon, creadores de 'Homeland', ya están trabajando sobre cómo continuará la historia. En unas declaraciones recogidas por el portal TV Guide, han indicado que la relación entre los dos protagonistas de la serie, el marine Scott Brody y la agente de la CIA Carrie Mathison, continuará siendo muy enigmática y que "tendrá que ser resuelta de una manera u otra".