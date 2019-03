Así será el arranque de la quinta temporada de 'The Walking Dead'

Poco se sabe de la quinta temporada de 'The Walkind Dead', que se encuentra en pleno rodaje. La productora ejecutiva de la ficción de AMC ha revelado algunos detalles sobre la serie que seguro harán las delicias de los seguidores uqe tendrán que esperar hasta octubre de este año.



En una entrevista con AMC Blog, la productora ejecutiva Jolly Dale ha afirmado que "los desafíos a los que se enfrentaran Rick y el resto de supervivientes serán los más grandes de todos los filmados hasta la fecha".



"El primer episodio de la quinta temporada es, de lejos, el más grande de los que hemos hecho hasta ahora". Conseguir que todos trabajáramos juntos así ha sido una tarea enorme, pero va a ser increíble", ha desvelado Dale. La productora también ha afirmado que "los lectores del cómic tendrán una idea bastante buena de en qué dirección va a ir la serie".



LLEGARÁN MÁS PESONAJES

Los seguidores de 'The Walking Dead' ya están acostumbrados a ver morir a personajes queridos. Pero este triste acontecimiento para los fans, solo supone para Dale, "una nueva línea para desarrollar la historia". "No estés triste por todos los que murieron en la cuarta temporada, ya que van a llegar más personajes", ha afirmado la productora.



Tras un exitosa cuarta temporada, The Walking Dead regresará a las pantallas el próximo octubre y puede que para quedarse durante doce entregas, según revelaba hace unos días uno de los máximos responsables de la serie, David Alpert.