Así luce el joven Leonardo en 'Da Vinci's Demons'

Ya podemos ver las primeras imágenes de cómo será el Da Vinci de la nueva serie escrita por David S. Goyer para la cadena de cable Starz. El portal estadounidense The Hollywood Reporter ha publicado en exclusiva tres instantáneas de Tom Riley caracterizado como el joven Leonardo en la serie 'Da Vinci's Demons'.



En las tres imágenes de la serie que emitirá la cadena Starz podemos ver a un Da Vinci encerrado en su estudio creando un cuadro y también su lado más guerrero, empuñando una espada. La seire creada por David S. Goyer cuenta con el guión de 'Batman' de Christopher Nolan.



La nueva serie, que no se estrenará hasta 2013, relatará la historia "jamás contada" de un Leonardo Da Vinci de 25 años durante su "turbulenta" juventud en Florencia. Según Goyer, Da Vinci's Demons constará de ocho capítulos en los que "el inventor tratará de desempañar los misterios de la Iglesia".



"El proyecto es insanamente ambicioso en planificación, acción y también en cuanto a la naturaleza de la mente de Leonardo", ha revelado Riley a la publicación. Y es que además del laborioso proceso de producción, el protagonista de la serie también habla de su propio trabajo para meterse en la piel del genio del renacimiento.



"Mi apartamento está lleno de basura porque no paro de acumular papeles y bocetos de varios dibujos que intento acabar con mi mano izquierda". Y es que el actor tiene que ser ambidiestro, como el inventor italiano, para darle vida en la serie.



Incluso se ha preparado con "bolas de espuma para incrementar la fuerza de la mano inzquierda para así poder luchar con la espada utilizando las dos manos y que fuera más natural", revela el actor.



"No cabe duda alguna, este trabajo me ha impulsado más fuerte y a direcciones extrañas donde nunca pensé que llegaría", señala el protagonista.



La cadena ya adelantó cómo se ha planteado esta aventura renacentista: "La serie tendrá historias secretas, genios, locura y un montón de cosas profanas. El genio será en televisión tan oscuro, talentoso e irreverente como merece ser".