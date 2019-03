'Arrow' se llena de villanos: James Callis será Dodger

El que fuera uno de los protagonistas de 'Battlestar Galactica', James Callis, cambia por completo de rol y se suma ahora a 'Arrow', el último éxito de la cadena The CW. El actor inglés dará vida a uno de los villanos que traen de cabeza a Flecha Verde: Callis se meterá en la piel de Dodger, un criminal bastante escurridizo.



El personaje de Callis es un ladrón de trayectoria internacional que utiliza a inocentes para que roben por él, por lo que se hace muy difícil darle caza. Según adelanta TVLine, Dodger hará su aparición después de sustraer el rubí de Sherwood en Starling City, la ciudad por la que velan Oliver (interpretado por Stephen Amell) y su fiel ayudante y chófer Diggle (David Ramsey).



El personaje de Callis apareció por primera vez en el cómic de DC Green Arrow y Black Canary #7 en 2008. En la publicación, Dodger comenzaba siendo un ladrón, pero acababa siendo un alidado de Oliver Queen, algo que no sabemos si pasará en su versión televisiva.



James Callis es ya un viejo conocido de la pequeña pantalla. Además de su personaje de Doctor Gaius Baltar en 'Battlestar Galactica', el intérprete ha aparecido en series tan conocidas como 'Flashforward', 'Numbers' o 'Eureka'.



Arrow narra la historia de Oliver Quinn, un multimillonario que, después de naufragar, ser dado por muerto y sobrevivir durante cinco años en una isla desierta, regresa a Starling City para acabar con el mal, convertido en un letal arquero.



A su vuelta, su madre Moira (Susanna Thompson), su hermana Thea (Willa Holland) y su mejor amigo Tommy (Colin Donnell) le reciben de nuevo, pero advierten que Oliver no es el mismo.