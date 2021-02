El pasado miércoles 10 de febrero la actriz Charisma Carpenter, conocida por su papel de Cordelia Chase en 'Buffy, cazavampiros', publicaba una extensa y dura carta donde revelaba los abusos de poder que sufrió en el set de rodaje de la serie por parte de su creador Joss Whedon.

Así, la actriz afirmaba que el cineasta se dedicaba a crear "ambientes de trabajo hostiles y tóxicos". "Los incidentes perturbadores desencadenaron una condición física crónica que todavía sufro. Con el corazón palpitante y apesadumbrado digo que lo sobrellevé en forma aislada y, a veces, de manera destructiva", revelaba la actriz.

Tras sus declaraciones muchos son sus compañeros de reparto quienes se han mencionado al respecto o incluso quienes han revelado algún vivencia personal similar. Algunos de ellos han sido Eliza Dushku , Amber Benson, James Marsters o incluso la protagonista de la serie, Sarah Michelle Gellar, quien dijo: "Aunque estoy orgullosa de que mi nombre se asocie al de Buffy Summers, no quiero estar asociada para siempre con el nombre Joss Whedon. Estoy más centrada en criar a mi familia y sobrevivir a una pandemia ahora mismo, así que no voy a hacer más comentarios en este momento. Pero apoyo a todos los supervivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por decir su verdad".

El último que ha querido pronunciarse al respecto y mostrar su apoyo de forma pública ha sido el actor David Boreanaz quien además de trabajar con Charisma en 'Buffy' también lo hizo en su spin-off 'Angel', donde él era el protagonista.

"Estoy aquí para escucharte y apoyarte. Orgulloso de tu fuerza", dice David en un mensaje contestando a la actriz en su carta a través de Twitter. Además, Boreanaz ha hecho público su perfil de Twitter, hasta ahora privado, para que todos sean testigos de su apoyo a su compañera.

Tras estas palabras Carpenter le ha respondido diciéndole: "Sé que estás ahí para mí, David. También te agradezco todo lo que has hecho para demostrar ese apoyo en privado. Especialmente desde el miércoles. Muchas gracias".

Por su parte James Marsters, quien encarnó al vampiro Spike en la serie también ha roto su silencio a través de este mensaje en su cuenta de Facebook: "Aunque siempre me sentiré honrado de haber interpretado el personaje de Spike, el set de Buffy no estaba libre de desafíos. No apoyo el abuso de ningún tipo, y tengo el corazón roto por conocer las experiencias de algunos de mis compañeros de reparto. Envío mi amor y apoyo a todos los involucrados".